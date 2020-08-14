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التنمية الاجتماعة تبحث سبل التعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل

14 آب / أغسطس 2020 10:28

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قامت مديرية التنمية الإجتماعية في محافظة رفح ممثلة بمدير المديرية أ. علي الخطيب وقسم حماية الأسرة والطفولة ، بزيارة تنسيقية للملتقى الأسري لجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل ، وذلك للاطلاع عن كثب على أنشطة الملتقى الأسري في ظل أزمة فيروس كورونا والأنشطة المتعلقة بالنساء المغادرات من مراكز الحجر .

كما وتضمنت الزيارة نقاش بين الوفد الزائر ومسؤولة الحماية أ .سماهر أبو زايد والأخصائية الاجتماعية آمنة جمعة حول سبل التعاون المشترك في ظل استعداد وزارة التنمية الاجتماعية لاستقبال العائدين والعائدات إلى الوطن عبر معبر رفح حيث يتوقع مرور ما يقارب ألفي عائد وعائدة من السفر خلال هذا الأسبوع.


بدوره، أبدى الوفد المختص الاستعدادات الحثيثة لديهم في الوزارة لاستقبال وفود العائدين وإنجاح عملية الحجر الرسمي في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة بما يراعي المعايير الإنسانية للتدخل والعمل الإنساني.

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