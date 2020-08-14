التثقيف الصحي بوزارة الصحة يعقد محاضرة تثقيفة بمستشفى الهلال الإماراتي

غزة-الرأي

عقدت دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة وبالتعاون مع مستشفى الهلال الإماراتي محاضرة تثقيفية بعنوان الوقاية من فيروس كورونا للسيدات الحوامل.

بدوره تحدث الحكيم جمال جبر ، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية والتركيز على ذلك خصوصا للأطفال ، متطرقاً إلى تغذية السيدات خلال فترة الحمل لعلاج فقر الدم مؤكدا أن تناول الخضار والفواكه والألبان والدهون غير المشبعة مثل السمك والتونة .

ووجه عدة نصائح للسيدات الحوامل وهي تجنب الأماكن المزدحمة مثل الأسواق والصالات وعدم لمس الأسطح خارج المنزل وتطهير الأسطح داخل المنزل بالكلور .

وأكد الحكيم أ. جبر على تجنب الوجبات السريعة خارج المنزل وشرب الماء بكميات كبيرة ؛ بالإضافة إلى غرغرة الفم بالماء والملح ولو لمرة واحدة وأيضا النوم الكافي وممارسة رياضة المشي.