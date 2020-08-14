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التثقيف الصحي بوزارة الصحة يعقد محاضرة تثقيفة بمستشفى الهلال الإماراتي

14 آب / أغسطس 2020 10:43

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غزة-الرأي

عقدت دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة وبالتعاون مع مستشفى الهلال الإماراتي محاضرة تثقيفية بعنوان  الوقاية من فيروس كورونا للسيدات الحوامل.

بدوره تحدث  الحكيم  جمال جبر ، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية والتركيز على ذلك خصوصا للأطفال ، متطرقاً إلى تغذية السيدات خلال فترة الحمل لعلاج فقر الدم مؤكدا  أن تناول الخضار والفواكه والألبان والدهون غير المشبعة مثل السمك والتونة .
ووجه عدة نصائح للسيدات الحوامل وهي تجنب الأماكن المزدحمة مثل الأسواق والصالات وعدم لمس الأسطح خارج المنزل وتطهير الأسطح داخل المنزل بالكلور .
وأكد الحكيم أ. جبر على تجنب الوجبات السريعة خارج المنزل وشرب الماء بكميات كبيرة ؛ بالإضافة إلى غرغرة الفم بالماء والملح ولو لمرة واحدة وأيضا النوم الكافي وممارسة رياضة المشي.

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