المباحث العامة بمحافظة رفح تنجز "17" قضية سرقة دراجات نارية

غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة _قسم مباحث البلد_ عدداً من قضايا سرقة الدراجات النارية منذ بداية العام 2020م.

وذكر النقيب مدحت زعرب رئيس قسم مباحث البلد أنهم ضبطوا "17 " دراجات نارية مسروقة منذ بداية العام وذلك بعد جهود حثيثة من البحث والتحري بناء على شكاوى قدمها عدداً من المواطنين .

ولفت زعرب إلى أنه تم ضبط "10" دراجات نارية وتسليمها لأصحابها حسب الأصول ,بينما تم ضبط المشتبه بهم في سرقة "7" دراجات نارية تصرفوا فيها بالبيع أو التفكيك .

وأشار النقيب زعرب إلى أنه تم إحالة جميع المشتبه بهم في هذه القضايا إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.