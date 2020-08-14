مركز شرطة رفح يحل خلاف مالي بقيمة "18500" شيكل

غزة-الرأي

تمكّن قسم الشكاوى في مركز شرطة مدينة رفح من حل خلاف مالي بين مواطنين في المحافظة.

وقال الرائد سامي أبو سنجر رئيس قسم الشكاوى :"إنه القسم استقبل شكوى من المواطن "ن،ز" ومفادها أن له مبلغ "18500" شيكل في ذمة المواطن "م،ش"على إثر معاملة تجارية تمت بينهما ، وأن المشتكي لا يحوز أي مستندات تبث حقه .

وبَيّنَ أبو سنجر إلى أنه تم استدعاء الطرفين ومناقشة الخلاف بينهما، وبعد جهود حثيثة من ضباط القسم أقر المشكو ضده بكامل المبلغ ،ومن ثم تقييده في أوراق رسمية .

وأوضح أبو سنجر إلى أنه الأتفاق على أن يقوم المشكو ضده بدفع كامل المبلغ للمشتكي وإنهاء كامل القضية.