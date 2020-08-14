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مباحث التموين بخان يونس تتلف كمية من الخوخ الفاسد

14 آب / أغسطس 2020 10:52

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غزة-الرأي

أتلفت مباحث التموين بمحافظة خان يونس كمية من الخوخ بعد ضبطها لدى أحد التجار وعليها علامات فساد ظاهري أثناء جولة قامت بها برفقة اللجنة الغذائية الكبرى بالمحافظة في منطقة السكة وسط خان يونس.

وذكر رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة خان يونس الرائد رائد أبو زرقة ضبطهم لـ"238" كيلو جرام من الخوخ الفاسد لدى التاجر ( م.ر ) حيث تبين من خلال الفحص الظاهري ظهور علامات فساد وانبعاث رائحة كريهة من الكمية الموجودة لديه

وبين الرائد أبو زرقة أنه على الفور تم التحفظ على الكمية وكتابة محاظر ضبط وإتلاف بحق التاجر، مؤكداً أنه تم إتلافها بالكامل حسب الأصول المتبعة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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