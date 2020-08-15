حقيقة عرض رونالدو على برشلونة

نفى مقربون من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ما تردد في وسائل الإعلام حول عرضه على برشلونة للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن مصدرا جديدا أكد النبأ.

وكشف تقرير لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، الجمعة، صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول مستقبل النجم البرتغالي.

ووتداولت وسائل الإعلام أخبارا حول تلقي برشلونة عرضا من خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، بالتعاقد مع "الدون" هذا الصيف إضافة إلى عرضه على نادي باريس ساجيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

ويعد "الشيرنجيتو" أكثر المصادر الإسبانية قربا لرونالدو، كما أنه في مقدمة من كشفوا عن رحيله عن ريال مدريد للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

وجاء تأكيد البرنامج الإسباني لصحة الخبر، بعد ساعات قليلة على نقل صحيفة "آس" الإسبانية عن أشخاص مقربين من رونالدو عدم رغبته بمغادرة صفوف يوفنتوس حتى انتهاء عقده الذي تبقى به عامان، وحتى اللحظة لا يوجد أي تعليق من رونالدو أو وكيل أعماله.

يذكر أن رونالدو يكلف خزينة يوفنتوس سنويا 28 مليون يورو، بالإضافة إلى الضرائب والحوافز وباقي مستحقات صفقته التي تدفع لفريقه السابق ريال مدريد على سنوات.

وفي حال انتقال رونالدو إلى برشلونة فسيلعب النجم البرتغالي تحت قيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بعد نحو 13 عاما من المنافسة المحتدمة بين النجمين على لقب الأفضل في عالم الساحرة المستديرة.