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أوفا يقلب الطاولة على أرسنال في الدوري الروسي الممتاز

15 آب / أغسطس 2020 08:09

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قلب أوفا تأخره بهدف أمام مضيفه أرسنال إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عند الدقيقة الـ26 عن طريق يفغيني لوتسينكو، قبل أن ينتفض أوفا ويسجل ثلاثة أهدف متتالية حملت توقيع كلا من فياتشيسلاف كروتوف وأرتيوم غولوبيوف والسلوفيني لوفرو بيزياك من ركلة جزاء في الدقائق 45+1 و54 و63 على الترتيب.

وقلص أرسنال الفارق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ72 عن طريق نجمه الزامبي كينغز كانغوا الذي تعرض بعدها للطرد عقب تلقيه الإنذار الثاني قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وأنهى أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض لاعبهم الزامبي الثاني إيفانز كانغوا (شقيق كينغز) للبطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، حصل أوفا على أول ثلاث نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام كراسنودار بثلاثية نظيفة.

في المقابل، توقف رصيد أرسنال عند نقطة واحدة عقب تعادله في الجولة الأولى مع ضيفه أخمات.

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