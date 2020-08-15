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برشلونة يخسر أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا

15 آب / أغسطس 2020 08:11

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حقق بايرن ميونخ فوزا تاريخيا كاسحا على برشلونة بنتيجة 8-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر.

وعادل لبرشلونة لاعب الفريق البافاري، النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وعاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق 21 و27 و31 على الترتيب.

وقلص برشلونة الفارق بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الـ57.

وأضاف البايرن الهدف الخامس في الدقيقة الـ63 عن طريق جوشوا كيميتش.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي سادس أهداف البايرن في الدقيقة الـ82.

وأضاف البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة هدفين متتاليين للفريق البافاري في الدقيقتين 85 و89، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي للبايرن على برشلونة بنتيجة 8-2.

وبهذا الفوز، تأهل بايرن ميونخ إلى المربع الذهبي وسيواجه في نصف النهائي في الـ19 من أغسطس الجاري الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي المقررة غدا السبت.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

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