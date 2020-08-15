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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية تثبيت النسخة التجريبية من watchOS 7 على ساعة أبل

15 آب / أغسطس 2020 08:18

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أصدرت أبل للتو مؤخرا إصدار تجريبى عام من أحدث نظام تشغيل watchOS، حيث يجلب التحديث الجديد العديد من الميزات الجديدة مثل تتبع النوم وأوضاع التمرين الجديدة ومشاركة وجه الساعة والمزيد، وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى تجربة الإصدار المبكر من watchOS 7، يمكنهم اتباع الخطوات أدناه.

المتطلبات:

ساعة أبل إصدارWatch Series 3 أو 4 أو 5، حيث أن watchOS 7 غير متوافقة مع ساعات أبل الأقدم.

- اتصال الإنترنت فعال.

-هاتف أيفون مع نظام iOS14 العام بيتا أيضًا.

قبل متابعة الخطوات، تأكد من عمل نسخة احتياطية من ساعة أبل، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الشخص الذى سيقوم بتحديث ساعته إلى الإصدار beta من watchOS 7، فلن يكون بمقدوره العودة إلى النظام السابق، حيث أن أبل لا تقدم حاليًا أى طريقة لتخفيض نظام التشغيل إلى نظام التشغيل watchOS 6.


طريقة الحصول على التحديث:

1. قم بتسجيل الدخول إلى برنامج أبل التجريبى لـ watchOS 7 باستخدام نفس Apple ID المرتبط برابط أيفون.

2. اختر خيار watchOS من صفحة التسجيل

3. الآن، قم بالتمرير وحدد الخيار لتسجيل your Apple Watch link

4. توجه إلى خيار Download Profile واتبع على الشاشة تعليمات لتثبيت الإصدار التجريبى العام من watchOS 7

 5. الآن، افتح تطبيق Watch على هاتفك الذكى وتوجه إلى عام -> خيار تحديث البرنامج واختر watchOS 7 لبدء عملية التثبيت.

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