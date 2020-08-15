مفتش عام النظارات يشيد بدور مفتشى النظارات

غزة-الرأي

نظم مفتش عام النظارات المقدم جمال رجب ورشة عمل لمفتشي النظارات على مستوى محافظات قطاع غزة وذلك بحضور مساعد قائد الشرطة لشئون المحافظات العميد محمد أبو زايد ومدير شرطة المحافظة الوسطى العميد اياد سلمان وذلك في قاعة الاجتماعات في المحافظة الوسطى.

بدروه، تحدث العميد محمد أبو زايد حول ٱليات العمل في النظارات ، مشيدا بدور مفتشي النظارات في المتابعة الميدانية والإدارية للنظارات كل حسب محافظته.

من جهته ، أكد العميد اياد سلمان على الدور الهام لمفتشي النظارات في ضبط العمل داخل النظارات.

وتم خلال اللقاء فتح باب الحوار والنقاش وتم دراسة أفضل الٱليات والأساليب لضبط سير العمل داخل النظارات وتم استخلاص التوصيات بهذا الخصوص.