وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 3 درجات وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بخانيونس تنجز "شكوى حريق" حمامات زراعية وكالة الرأي الفلسطينية مفتش عام النظارات يشيد بدور مفتشى النظارات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والداخلية تعقدان اجتماعاً تقييمياً لواقع استقبال العالقين بمعبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية : وصول 1841 عالقاً ومغادرة 1142 مسافراً عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة مسن من الخليل متأثراً بإصابته بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة طفلة في سلسلة غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد2586) السبت 15/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية عالم بنمي يتابع بحوثه على النمل في حمام منزله وكالة الرأي الفلسطينية فتاة تعيش بين الحيوانات المفترسة دون أن تخاف منها: فما سرها؟
أخبار » الأخبار الحكومية

مفتش عام النظارات يشيد بدور مفتشى النظارات

15 آب / أغسطس 2020 09:56

1
1

غزة-الرأي

نظم مفتش عام النظارات المقدم جمال رجب ورشة عمل لمفتشي النظارات على مستوى محافظات قطاع غزة وذلك بحضور مساعد قائد الشرطة لشئون المحافظات العميد  محمد أبو زايد ومدير شرطة المحافظة الوسطى العميد  اياد سلمان وذلك في قاعة الاجتماعات في المحافظة الوسطى.

بدروه، تحدث العميد  محمد أبو زايد حول ٱليات العمل في النظارات ، مشيدا بدور مفتشي النظارات في المتابعة الميدانية والإدارية للنظارات كل حسب محافظته.

من جهته ، أكد العميد  اياد سلمان على الدور الهام لمفتشي النظارات في ضبط العمل داخل النظارات.

وتم خلال اللقاء فتح باب الحوار والنقاش وتم دراسة أفضل الٱليات والأساليب لضبط سير العمل داخل النظارات وتم استخلاص التوصيات بهذا الخصوص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال" تحذر من تداعيات خطيرة نتيجة اغلاق المعابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟