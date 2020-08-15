المباحث العامة بخانيونس تنجز "شكوى حريق" حمامات زراعية

غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة - قسم معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة شكوى حول حريق لحمامات زراعية لأحد المواطنين وألقت خلالها القبض على المشتبه به لقيامه بالواقعة.

وذكر الرائد ياسين النجار رئيس قسم مباحث معن وجورة اللوت بمحافظة خان يوني أن تكليفاً ورد إلى القسم من النيابة العامة يفيد بتقديم المواطن "ر.م" شكوى ضد مجهولين بافتعال حريق جزئي في الحمامات الزراعية الخاصة به والتي تقدر مساحتها بحوالي "5" دونمات.

وبيّن الرائد النجار انه وبناءً على تقرير من الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق كان بفعل فاعل من خلال "كوشوك" مع مادة قابلة للاشتعال، مضيفاً أنه وبعد إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعو " ن.م" حيث اعترف بعد استدعاءه والتحقيق معه بالواقعة.

وأشار الرائد النجار إلى أنه تم إحالة المشتبه به إلى مفتش تحقيق الشرطة برفقة مضبوطات تم استخدامها في واقعة الحرق، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.