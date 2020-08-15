رئيس بلدية النصيرات: قريبا سيتم تنفيذ عدة مشاريع خدماتية للمخيم

غزة-الرأي

أشار رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري إلى أن بلدية النصيرات ستقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع الخدماتية التي تلامس احتياجات السكان، وتعمل على تطوير النصيرات.

وذكر خلال لقاء مفتوح جمعه بعدد من الإعلاميين والنشطاء أنه سيتم العمل على إعادة إصلاح وتعبيد شارع خالد بن الوليد، ابتداءً من المنطقة المعروفة بظهرة أم نورة وصولا إلى مفترق محطة أبو بطيحان للبترول جنوبا، حيث سيتم إعادة تأهيل الشارع بطبقة إسفلت جديدة.

وقال: "لدينا وعود من عدة جهات بالعمل على إعادة تعبيد وإصلاح شارع أبو بكر الصديق بشكل كامل، بالإضافة إلى إعادة تنظيم منطقة الدوار، بتكلفة اجمالية تصل إلى 2 مليون ونصف دولار".

ولفت مغاري إلى أنه سيتم مع بداية العام المقبل تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل عدة شوارع بمنطقة بلوك C، والتي من بينها شارع القادسية الممتد من شارع صلاح الدين شرقا حتى مقبرة الكلبوش غربا، ومن مسجد الهدى شرقا حتى المقبرة غربا، والشوارع الموازية، وعدة شوارع فرعية أخرى في ذات المنطقة.

وأكد على أنه سيتم البدء في تنفيذ شارع المقبرة، فور الانتهاء من تطوير شارع خالد بن الوليد، من خلال صندوق تطوير البلديات، منوها إلى أنه جاري العمل على استكمال مشروع الصرف الصحي الممول من مؤسسة أنيرا لخدمة عدة مناطق متفرقة بالنصيرات.

وتابع بأنه سيتم العمل على تطوير منطقة صلاح شحادة وتبليطها، بالإضافة إلى منطقة حي الرحمة والشارع الموازي له من الناحية الجنوبية، بالإضافة إلى شارع أبو جبة المقابل لمحطة البربرواي للبترول.

وكشف مغاري، على أن المساعي جارية مع شركة توزيع الكهرباء للعمل على إمداد بعض آبار المياه في النصيرات بالكهرباء على مدار الساعة، بسبب عدم قدرة البلدية على شراء السولار اللازم لتشغيلها، مبينا أنه سيتم العمل على تنفيذ هذه النقطة في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، كشف رئيس بلدية النصيرات، عن أن الديون المستحقة على السكان وصلت إلى حوالي 70 مليون شيكل، مشيرا إلى أن نسبة الملتزمين بسداد الفاتورة الشهرية لا تتعدى 12% في أحسن الأحوال، مبينا أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على خدمات البلدية المقدمة للسكان.

وأوضح أن نصيب الفرد من المياه يوميا حوالي 90 لتر، وذلك عكفت بلدية النصيرات على حفر عدة آبار في مناطق متفرقة بالنصيرات وخزاني مياه لسد احتياج السكان من المياه.

وفي إطار حديثه، شدد مغاري على أن العمل متواصل لتوفير قطعة أرض وتخصيصها كمقبرة ضمن حدود النصيرات الجغرافية، في ظل امتلاء مقبرة النصيرات المركزية جنوب النصيرات.

وذكر أن العمل في بلدية النصيرات يسير وفق عدة مسارات، أهمها ترتيب البيت الداخل وتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي والعمل على تنفيذ المشاريع الخدماتية لصالح سكان النصيرات، مبينا أن العمل متواصل لإعادة تنظيم شارع أبو بكر الصديق وزراعته بأشجار النخيل وإزالة الحاويات منه، بالإضافة إلى إزالة كافة اليافطات الإعلانية الممتدة على طول الشارع، مؤكدا على وجود متابعة قوية لأصحاب المولدات التجارية وغيرها، بالإضافة إلى متابعة الحرف الخطرة، والحرص على توفير عوامل الأمن والسلامة وفق النظام والقانون.