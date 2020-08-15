سلطة الأراضي تستكمل المرحلة الثانية من امتحان رخصة مثمن أراضي

غزة-الرأي

عقدت سلطة الأراضي المقابلات الشفهية المتممة لامتحان رخصة مثمن أراضي وذلك في مقر سلطة الأراضي، وترأس لجنة المقابلات المهندس عماد حمادة وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والاسكان وعضو لجنة التثمين الحكومية ومدير عام المساحة بسلطة الأراضي المهندس عمر زايدة ورئيس لجنة الامتحانات الالكترونية والأستاذ محمد الشاعر مدير عام وحدة مجلس الوزراء بوزارة الزراعة ونائب مدير عام المساحة بسلطة الأراضي وعضو لجنة التثمين الحكومية وعضو لجنة الامتحانات الالكترونية المهندس محمد أبو صبحة ورئيس شعبة التراخيص والجودة بسلطة الأراضي المهندسة بسمة بشبش

وقد ترشح لدخول المقابلة 9 مرشحين كانوا قد اجتازوا الامتحان الالكتروني والذي عقدته سلطة الأراضي مؤخراً وحصلوا على علامة 60 % فأكثر وكان قد تقدم له 26 متسابق. وقد بدأت المقابلات الساعة العاشرة صباحاً وانتهت بحمد الله الساعة الخامسة عصراً وسط أجواء من النزاهة والشفافية ورضى من المرشحين على سير هذه المقابلات.

فيما حضرت لجنة مُشْكلة من ديوان الرقابة المالية والادارية وتفقدت سلامة الاجراءات التي اعتمدتها سلطة الأراضي وطريقة توزيع العلامات ومعايير النجاح بالإضافة لمقابلتهم لجنة المقابلات الشفهية والاطلاع على سير هذه المقابلات.

فيما ستنشر سلطة الأراضي النتائج فور اعتمادها من قبل رئيس سلطة الأراضي والموافقة على منح الناجحين رخصة التثمين حسب القانون.