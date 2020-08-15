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شرطة بلديات خانيونس ترافق موظفي البلديات لضبط خطوط المياه المسروقة

15 آب / أغسطس 2020 12:34

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غزة-الرأي

رافقت دائرة شرطة بلديات محافظة خان يونس موظفي البلديات في تنفيذ عدد من الجولات التفتيشية تضمنت ضبط وصلات مياه مسروقة وإزالة مكاره صحية ومهام وقف انشاءات مخالفة .

وذكرت شرطة بلديات محافظة خان يونس أن عناصرها رافقت موظفي قسم المياه والدائرة الفنية في عدد من المناطق بالمحافظة للتفتيش على خطوط المياه المسروقة والغير قانونية في المناطق والأراضي الزراعية وتنفيذ مهام وقف الإنشاءات .

وبينت شرطة البلديات أنه خلال الجولة التفتيشية على مدار الأسبوع الماضي تم ضبط "4" وصلات مياه مسروقة، بالإضافة إلى تأمين موظفي البلديات أثناء تنفيذ "19" مهمة وقف انشاءات ، و "6" مهام إزالة مكرهة صحية تسببت في إلحاق الأذى والضرر الصحي بالمواطنين.

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