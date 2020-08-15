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هندسة المتفجرات تعاين جسم مشبوه بشارع النفق بغزة

15 آب / أغسطس 2020 12:39

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غزة-الرأي

نفّذت الطواقم الفنية في دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية معاينةً لجسم مشبوه في منطقة المنارة بشارع النفق شرق مدينة غزة .

وأوضحت هندسة المتفجرات أنها تلقت إشارةً من العمليات المركزية تفيد بوجود جسمٍ مشبوه بالقرب من مدرسة قيد الإنشاء بمنطقة المنارة شرق محافظة غزة .

ولفتت الهندسة إلى أنه على الفور توجهت الطواقم الفنية إلى المكان لمعاينة الجسم ليتبين بعد الفحص والمعاينة الميدانية أنها عبارة عن قذيفة مدفعية قديمة من مخلفات الاحتلال, مشيرةً إلى أنه تم تحييد الخطر وتأمينها وتحريزها وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة .

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