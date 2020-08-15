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الداخلية تعلن عن كيفية استلام امتعة العائدين عبر معبر رفح

15 آب / أغسطس 2020 12:43

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غزة-الرأي

اعنلت  الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية (11-13 أغسطس) أو وكلائهم، بأنه سيتم الاتصال هاتفياً بالوكلاء لتسليمهم الأمتعة والحقائب التي تم حجزها في المعبر لأغراض التعقيم وإجراءات الوقاية، وذلك بدءاً من الإثنين المقبل 17 أغسطس 2020، على النحو التالي:

▪️ الإثنين 17 أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الثلاثاء 11 أغسطس.

▪️ الثلاثاء 18 أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الأربعاء 12 أغسطس.

▪️ الأربعاء 19 أغسطس: تسليم أمتعة القادمين يوم الخميس 13 أغسطس.

▪️ الخميس: 20 أغسطس: تسليم أمتعة المتأخرين من الأيام السابقة.

???????? مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

1️⃣ إحضار بطاقة الهوية للمستلم.

2️⃣ ارتداء الكمامة والقفازات قبل الدخول لحرم المعبر.

3️⃣ التزام التباعد وعدم التجمهر.

4️⃣ عدم التوجه إلى المعبر إلا بعد تلقي اتصال؛ منعاً للازدحام والتجمهر.

5️⃣ لن يسمح بدخول المعبر إلا لمن يتبع الشروط المذكورة أعلاه، حفاظاً على السلامة العامة.

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