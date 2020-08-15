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مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان

15 آب / أغسطس 2020 12:52

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غزة-الرأي

أتلفت مباحث التموين 128 دجاجة مريضة وأغلقت مصنع أجبان لعدم توافر الشروط الصحية .

وقالت مباحث التموين- قسم الأمن الزراعي بمدينة غزة أنها ضبطت خلال جولة لها على المحلات التجارية بمشاركة وزارة الزراعة 128 دجاجة مريضة لدى التاجر ( أ-د) .

وأشارت مباحث التموين أنه تم ضبط الكمية وإتلافها حسب الأصول، وتحويل ملف القضية لجهات الاختصاص لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل، قالت مباحث التموين والمعادن الثمينة التابعة للمباحث العامة أنها خلال جولة على مصانع الأجبان والمحلات التجارية قامت بإغلاق مصنع جبنة بالقفل ،لعدم تنفيذ الشروط الصحية وتوافرها عند التاجر (م -ع) .

وفي ذات السياق أضافت التموين بأنه تم اتلاف نصف طن من الحليب السائل لدى نفس التاجر بسبب ظهور علامات فساد على الكمية .

ونوهت التموين بأن جولتها تمت برفقة وزارتي الاقتصاد والصحة حيث تم إحالة التاجر المذكور للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لتسوية أوضاعه .

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