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الدفاع المدني يفتتح دورة "منقذ شواطئ بحري" بخان يونس

15 آب / أغسطس 2020 01:10

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غزة-الرأي

شرعت إدارة التدريب التابعة للدفاع المدني بعقد دورة "منقذ شواطئ بحرية" للمواطنين الذي اجتازوا اختبارات القبول في محافظة خان يونس.

وقال الرائد محمد مرسي مدير دائرة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني إن هذه الدورة هي الأولى هذا الصيف، مشيرًا إلى أن عقد هذه الدورات تأخر بسبب الظروف التي يمر بها قطاع غزة كما باقي دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف مرسي أنه تم قبول أربعين مواطنًا من أصل خمسة وسبعين تقدموا لهذه الدورة، مشيرا إلى أن مدتها 75 ساعة تدريبية.

وأوضح أن هذه الدورة تهدف لتدريب المتقدمين على علوم الإنقاذ البحري ضمن برنامج محدد بشقيه العملي والنظري وتنتهي باختبار للحصول على شهادة معتمدة.

وأكد أن من يفشل باجتياز الاختبارات لا يحق له الحصول على شهادة، مشيرًا إلى الحصول على شهادة تتيح للمتدرب التقدم في وزارة العمل أو أي جهة أخرى خلال موسم الصيف للعمل على شاطئ بحر قطاع غزة كمنقذ بحري.

وأردف مرسي أن طواقم الدفاع المدني تعمل على عقد دورات أخرى مماثلة في باقي محافظات قطاع غزة.

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