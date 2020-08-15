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سلطة الاراضي تعلن نتائج الناجحين لرخصة مثمن اراضي

15 آب / أغسطس 2020 01:22

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غزة-الرأي

اعنلت سلطة الأراضي عن النتائج النهائية للناجحين في امتحانات رخصة مثمن أراضي لعام 2020 والحاصلين على علامة 60 فأعلى بعد المقابلات الشفهية والتي جرت يوم الخميس الماضي  في مقر سلطة الأراضي:وهم
1 يوسف أحمد يوسف قنن الأول
2 أحمد فوزي يوسف الحلاق الثاني
3 أحمد علي حسين عسكر الثالث
4 محمود محمد عطيه صالحه الرابع
5 وائل تيسير حموده المشهراوي الخامس
6 اسامه عبد العظيم علي ابو راس السادس
7 أيمن سليمان ابراهيم الشراتحه السابع
واكد سلطة الاراضى على جميع المذكورين الحضور خلال هذا الاسبوع لمقر سلطة الأراضي لتسديد رسوم الرخصة ورسوم البطاقة والختم حتى نتمكن من اتمام اجراءات تسليم الرخص.

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