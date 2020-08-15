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بلدية خان يونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

15 آب / أغسطس 2020 02:04

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غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل غرب المدينة والواقعة على مساحة (40) دونمًا وذلك في اطار جهودها المتواصلة لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وزيادة المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية للسكان.

وذكر رئيس قسم الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر أهمية عملية التعشيب وقص النجيل وتقليم الأشجار في البركة المذكورة وازالة الأعشاب الضارة وصيانة شبكة الري وتهذيب الأشجار وتزيينها بالشكل المطلوب، موضحًا أن الأعمال تواصلت على استمرت أسبوع تقريباً.

ودعا مطر كافة المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على هذا المرفق الخدماتي الذي يؤمه المواطنون من كافة الشرائح العمرية من جميع أرجاء المحافظة، لافتاً إلى أن البلدية ستعمل خلال الفترة المقبلة إلى زيادة المساحات الخضراء بقدر المستطاع وبإمكانياتها المتوفرة خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني. 

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