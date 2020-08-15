وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الاراضي تعلن نتائج الناجحين لرخصة مثمن اراضي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يفتتح دورة "منقذ شواطئ بحري" بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالوسطى يصادر أجهزة تعبئة غاز مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كيفية استلام امتعة العائدين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تعاين جسم مشبوه بشارع النفق بغزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات خانيونس ترافق موظفي البلديات لضبط خطوط المياه المسروقة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تستكمل المرحلة الثانية من امتحان رخصة مثمن أراضي
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تتلف 113 كجم أغذية فاسدة منتهية الصلاحية

15 آب / أغسطس 2020 02:05

1
1

غزة-الرأي

أتلفت دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما يزيد عن (113) كجم أغذيةومواد استهلاكية فاسدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة على مدار الساعة لتجنيب المواطنين مخاطر صحية وشيكة.

وذكر مسئول قسم الصحة العامة بالبلدية أ. سعيد الأسطل، أن الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة تم مصادرتها أواخر الأسبوع الماضي، ما يدلل على أهمية الحملات المتواصلة من قبل اللجنة المشكلة مؤخراً والتي تضم قسم الصحة العامة بالبلدية والطب الوقائي بوزارة الصحة ومفتشي وزارة الاقتصاد الوطني بمشاركة شرطة البلديات ومباحث التموين والتي تكثف من نشاطاتها وحملاتها الميدانية على مدار الساعة بهدف كشف الأغذية الفاسدة التي يتم ترويجها من قبل بعض التجار في أسواق المدينة.

وأوضح الأسطل أن البلدية دائمة السعي نحو تفعيل مختلف خدماتها لا سيما المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون في تقديم المخالفين لأنظمتها والمستخفين بسلامة المواطنين للقضاء، لينالوا جزاؤهم المحتوم في ظل استمرار الحملات للكشف عن البضاعة الفاسدة.

وأشار الأسطل إلى أن الأغذية التي تم إتلافها شملت (9) كراتين من اللبان بوزن (13) كجم، و(59) كرتونة من حلويات الأطفال بوزن (52) كجم ، وكيك أطفال بوزن (3) كجم، و(10) باكو نسكافيه  بوزن (7) كجم.

ودعت البلدية كافة التجار والباعة إلى وضع مخافة الله أمام أعينهم وعدم تسويق البضاعة المنتهية الصلاحية لزيادة الكسب المادي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟