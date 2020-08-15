بلدية خان يونس تتلف 113 كجم أغذية فاسدة منتهية الصلاحية

غزة-الرأي

أتلفت دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما يزيد عن (113) كجم أغذيةومواد استهلاكية فاسدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة على مدار الساعة لتجنيب المواطنين مخاطر صحية وشيكة.

وذكر مسئول قسم الصحة العامة بالبلدية أ. سعيد الأسطل، أن الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة تم مصادرتها أواخر الأسبوع الماضي، ما يدلل على أهمية الحملات المتواصلة من قبل اللجنة المشكلة مؤخراً والتي تضم قسم الصحة العامة بالبلدية والطب الوقائي بوزارة الصحة ومفتشي وزارة الاقتصاد الوطني بمشاركة شرطة البلديات ومباحث التموين والتي تكثف من نشاطاتها وحملاتها الميدانية على مدار الساعة بهدف كشف الأغذية الفاسدة التي يتم ترويجها من قبل بعض التجار في أسواق المدينة.

وأوضح الأسطل أن البلدية دائمة السعي نحو تفعيل مختلف خدماتها لا سيما المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون في تقديم المخالفين لأنظمتها والمستخفين بسلامة المواطنين للقضاء، لينالوا جزاؤهم المحتوم في ظل استمرار الحملات للكشف عن البضاعة الفاسدة.

وأشار الأسطل إلى أن الأغذية التي تم إتلافها شملت (9) كراتين من اللبان بوزن (13) كجم، و(59) كرتونة من حلويات الأطفال بوزن (52) كجم ، وكيك أطفال بوزن (3) كجم، و(10) باكو نسكافيه بوزن (7) كجم.

ودعت البلدية كافة التجار والباعة إلى وضع مخافة الله أمام أعينهم وعدم تسويق البضاعة المنتهية الصلاحية لزيادة الكسب المادي.