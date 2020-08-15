وزارة الأسرى والمحررين تواصل سلسلة زياراتها لعوائل الأسرى

غزة-الرأي

واصلت وزارة الأسرى والمحررين سلسلة زياراتها الميدانية لعوائل الأسرى، وذلك ضمن برنامج الزيارات التي تنفذه على مدار العام لعوائل الأسرى في مختلف مناطق قطاع غزة

حيث زار فريق طاقم الرعاية والإرشاد في الوزارة وبرئاسة مسؤول مكتب رفح بشار الحمايدة عدد من العوائل بهدف التواصل المستمر معهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية .

وشلمت الزيارات كل من :عائلة الأسير/ نعيم جهاد نعيم مصران (40) عام والمعتقل منذ 07/05/2002م والمحكوم بالسجن المؤبد

عائلة الأسير أحمد جمعة سرحان ابوجزر (35) عام والمعتقل منذ 19/12/2003م والمحكوم 19 عام، حيث تم إضافة 20 شهر مؤخرا على حكمه بشكل تعسفي.

عائلة الأسير: عبد الرؤوف سميح عبد الرؤوف قعدان (43) عام والمعتقل منذ 07/11/2004م والمحكوم 16 عام، والذي توفيت والدته قبل عدة أشهر، وكانت أمنيتها الوحيدة أن تراه حرا طليقا خارج أسوار سجون الاحتلال.

عائلة الأسير: إبراهيم حربي السيد الفيراني (41) عام والمعتقل منذ 16/07/2013م والمحكوم 14 عام، وهو أب لأربعة أبناء.

عائلة الأسير أمين سعدي محمد جمعه (25) عام والمعتقل منذ 12/03/2018م والمحكوم 9 أعوام ونصف.

عائلة الأسير اسعد يوسف حميد زعرب (39) عام والمعتقل منذ 12/05/2002م والمحكوم بالمؤبد.