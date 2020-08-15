وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الاراضي تعلن نتائج الناجحين لرخصة مثمن اراضي وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يفتتح دورة "منقذ شواطئ بحري" بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالوسطى يصادر أجهزة تعبئة غاز مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كيفية استلام امتعة العائدين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تعاين جسم مشبوه بشارع النفق بغزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات خانيونس ترافق موظفي البلديات لضبط خطوط المياه المسروقة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تستكمل المرحلة الثانية من امتحان رخصة مثمن أراضي
أخبار » الأخبار الحكومية

مراقب عام الداخلية يتفقد جهاز الدفاع المدني

15 آب / أغسطس 2020 02:14

1
1

غزة-الرأي

تفقد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، مقر جهاز الدفاع المدني في مدينة غزة، للاطلاع على سير العمل داخل الجهاز ، حيث كان في استقباله اللواء زهير شاهين مدير عام جهاز الدفاع المدني وبحضور أعضاء مجلس الجهاز وعدد من الضباط.

وضم وفد مكتب المراقب العام مساعد المراقب العام للشئون الرقابية العقيد صالح أبو عودة وبحضور عدد من ضباط مكتب المراقب العام.

واستمع وفد مكتب المراقب العام إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الجهاز والتعرف على أهم المعيقات في العمل.

من جانبه، أكد اللواء بنات على أهمية دور جهاز الدفاع المدني كأحد مقدمي الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا، كون قطاع غزة يعيش في حالة طوارئ بشكل مستمر لابد من استمرارية المتابعة لتحسين الأداء ن لينعكس إيجابا على المواطن، مشيرًا إلى أن سيتم إجراء جولات رقابية لهذا الهدف."

بدوره، رحب اللواء شاهين بوفد بالوفد الزائر، مؤكداً على استعداد الدفاع المدني الدائم لتطوير عمله بما يخدم مصلحة المواطن.

وفي نهاية الزيارة أشاد اللواء بنات بتفاني العاملين بجهاز الدفاع المدني في عملهم وتحليهم بروح الفريق، وتوحيد الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف العمل وفق سياسية وزارة الداخلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟