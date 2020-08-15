مراقب عام الداخلية يتفقد جهاز الدفاع المدني

غزة-الرأي

تفقد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، مقر جهاز الدفاع المدني في مدينة غزة، للاطلاع على سير العمل داخل الجهاز ، حيث كان في استقباله اللواء زهير شاهين مدير عام جهاز الدفاع المدني وبحضور أعضاء مجلس الجهاز وعدد من الضباط.

وضم وفد مكتب المراقب العام مساعد المراقب العام للشئون الرقابية العقيد صالح أبو عودة وبحضور عدد من ضباط مكتب المراقب العام.

واستمع وفد مكتب المراقب العام إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الجهاز والتعرف على أهم المعيقات في العمل.

من جانبه، أكد اللواء بنات على أهمية دور جهاز الدفاع المدني كأحد مقدمي الخدمة الإنسانية لأبناء شعبنا، كون قطاع غزة يعيش في حالة طوارئ بشكل مستمر لابد من استمرارية المتابعة لتحسين الأداء ن لينعكس إيجابا على المواطن، مشيرًا إلى أن سيتم إجراء جولات رقابية لهذا الهدف."

بدوره، رحب اللواء شاهين بوفد بالوفد الزائر، مؤكداً على استعداد الدفاع المدني الدائم لتطوير عمله بما يخدم مصلحة المواطن.

وفي نهاية الزيارة أشاد اللواء بنات بتفاني العاملين بجهاز الدفاع المدني في عملهم وتحليهم بروح الفريق، وتوحيد الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف العمل وفق سياسية وزارة الداخلية.