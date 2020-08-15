بعد حالات تسمم.. الاقتصاد: إغلاق مطعم احترازيا في خانيونس

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة، "عبد الفتاح أبو موسى"، "إن الجهات الرقابية أغلقت مطعما للمأكولات الشعبية في خانيونس جنوب قطاع غزة احترازيا".

وأصيب عشرات المواطنين مساء أمس بحالات تسمم، وجرى نقلهم للمستشفى الجزائري في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبيّن أبو موسى في تصريح للرأي مساء السبت، أن الجهات الرقابية ممثلة بوزارة الاقتصاد والصحة وبلدية بني سهيلا ومباحث التموين أغلقت المطعم مؤقتا، لحين انتهاء التحقيق.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم حاليا بفحص بقايا الطعام الي تم تناوله من المطعم للتأكد من مصدر حالات التسمم.

وشدد أبو موسى على أن صحة المواطن الفلسطيني خط أحمر، وستكون هناك إجراءات مشددة في حال ثبت أن المطعم هو المتسبب بحالات التسمم، كالإغلاق الدائم وأخذ المقتضى القانوني من أصحابه.