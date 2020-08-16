رسميًا.. انتهاء مسيرة ديفيد سيلفا مع مانشستر سيتى بعد وداع "الأبطال"

انتهت مسيرة النجم الاسباني ديفيد سيلفا مع فريقه مانشستر سيتى والتى استمرت لمدة 10 سنوات، وذلك بعد وداع "السكاى بلوز" مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد ليون الفرنسي، وهي البطولة الأخيرة التي كان يشارك فيها السيتي هذا الموسم.

كان ديفيد سيلفا قد أعلن أن موسم 2019/2020 هو الأخير له مع مانشستر سيتي، بعد قضاء 10 سنوات في ملعب "الاتحاد"، شارك خلالهم في 436 مباراة بقميص مانشستر سيتي، وسجل 44 هدفًا، وصنع 140 آخرين.

وفاز سيلفا مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي أربع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، إلى جانب كأس رابطة الأندية الإنجليزية خمس مرات.

ومن المتوقع أن ينتقل ديفيد سيلفا إلى لاتسيو الإيطالي، بحسب التقارير الإيطالية والإنجليزية التي ربطته بنادي العاصمة الإيطالية في الفترة الأخيرة.

مان سيتي ضد ليون

وودع السيتي المسابقة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام نظيره فريق ليون الفرنسي، بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "خوسيه الفالادى"، فى ختام مواجهات دور الثمانية من تشامبيونزليج، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنهى ليون الفرنسي، الشوط الأول، متفوقا بهدف نظيف، سجله ماكسويل كورنى، فى الدقيقة 24 من زمن اللقاء، مستغلا خروج إيدرسون حارس مانشستر سيتي من مرماه، ليضعها على يمينه.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم البلجيكى كيفن دى بروين، فى تسجيل هدف التعادل للسيتي، فى الدقيقة 69 من زمن المباراة، من تسديدة زاحفة على يسار حارس الفريق الفرنسي.

ولكن نجح موسي ديمبيلى، مهاجم ليون، الذى دخل بديلا فى الدقيقة 75، فى قلب الطاولة على مانشستر سيتي، بتسجيله هدفين، الأول جاء فى الدقيقة 79، بعد انفراد تام، بحارس السيتي إيدرسون، وأضاف الثانى، فى الدقيقة 87، بعد استغلاله خطأ فادح من حارس السيتي، ليضع الكرة فى الشباك.

بهذه النتيجة يتأهل ليون الفرنسي، لدور نصف نهائي دورى ابطال أوروبا، ويواجه نظيره بايرن ميونخ الألمانى، مساء الأربعاء المقبل، بعد تخطى الفريق البافارى نظيره فريق برشلونة، بنتيجة تاريخية، 8 – 2.