المباحث العامة بــرفح تلقى القبض على لص

غزة-الراي

تمكنت المباحث العامة - قسم التحري المركزي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة من ضبط لص قام بسرقة مبلغ من المال وهاتف من داخل مركبة "باص تجاري "تابعة لأحد المواطنين بالمحافظة.

وقال الرائد إبراهيم زعرب رئيس قسم التحري المركزي في محافظة رفح :" بأن معلومة وردت إلى قسم التحري تفيد بقيام المدعو "م.ص" بسرقة مبالغ مالية عبارة عن "2500"شيكل و"200" دولار و"100"دينار وهاتف من نوع "A70" من داخل باص تجاري يعود للمواطن "م.أ" في منطقة السنية بخانيونس.

وأوضح الرائد زعرب بأنه تم استدعاء المدعو "م.ص" حسب الأصول القانونية وبالتحقيق الأولي معه أقر بالواقعة المنسوبة إليه, مشيراً إلى أنه تم ضبط الهاتف المسروق ومبلغ "200" شيكل من المسروقات.

ولفت الرائد زعرب إلى أنه قد تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.