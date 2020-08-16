وكالة الرأي الفلسطينية طفيلي "مصاص دماء" يتنكر في شكل لسان سمكة حي وكالة الرأي الفلسطينية أغنام تقف جامدة في مكانها لساعات بلا حراك وكالة الرأي الفلسطينية أسرار القصر المرعب: اكتشاف جثة رجل بعد مرور 30 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية فوائد البلح وكالة الرأي الفلسطينية 6 عادات يومية تؤدي إلى جفاف العينين وكالة الرأي الفلسطينية نصائح ذهبية للتغلب على حر الصيف في المكتب! وكالة الرأي الفلسطينية كيفية مسح جميع بياناتك من هاتف أيفون قبل التخلى وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تغيير اسمك وإضافة صورة إلى Zoom وكالة الرأي الفلسطينية طرح أول حزم ملصقات متحركة لمستخدمى واتس آب قريبا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات
أخبار » الأخبار الحكومية

قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية ينهي خلافيين بقيمة "17,000" شيكل

16 آب / أغسطس 2020 05:40

1
1

غزة-الراي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يوسن خلافيين ماليين في شكوتين منفصلتين نشبا بين مواطنين أحدهما بقيمة "12,000" شيكل والآخر بقيمة "5,000" شيكل.

وذكر النقيب محمد أبو طير رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية أن شكوى وصلتهم من المواطن ( ع.ي ) ضد المواطن ( ش.ح ) والتي مفادها تخلف الطرف الثاني عن دفع مبلغ "12" ألف شيكل ثمن إنشاء محطة تحلية مياه.

وبين النقيب أبو طير أنه تم استدعاء المشكو ضده وأخذ أقواله حول الشكاوى والاستماع لعدة حلول قام بطرحها ومن ثم تم التواصل مع المشكو على عدة جلسات إلى أن تم التوافق على حل وسطي يرضي الطرفين يقضي بدفع المبلغ عبر شيكات مالية.

وفي سياق منفصل أوضح النقيب أبو طير إنهائهم لخلاف ثاني بقيمة "5" آلاف شيكل بين كلاً من ( م.ق ) و ( س.د ) نتيجة تجارة مستلزمات طبية وبيطرية بينها، حيث تم الاتفاق بينهما في مكتب الشكاوى على تقسيط المبلغ على عدة دفعات شهرية متتالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟