قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية ينهي خلافيين بقيمة "17,000" شيكل

غزة-الراي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يوسن خلافيين ماليين في شكوتين منفصلتين نشبا بين مواطنين أحدهما بقيمة "12,000" شيكل والآخر بقيمة "5,000" شيكل.

وذكر النقيب محمد أبو طير رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية أن شكوى وصلتهم من المواطن ( ع.ي ) ضد المواطن ( ش.ح ) والتي مفادها تخلف الطرف الثاني عن دفع مبلغ "12" ألف شيكل ثمن إنشاء محطة تحلية مياه.

وبين النقيب أبو طير أنه تم استدعاء المشكو ضده وأخذ أقواله حول الشكاوى والاستماع لعدة حلول قام بطرحها ومن ثم تم التواصل مع المشكو على عدة جلسات إلى أن تم التوافق على حل وسطي يرضي الطرفين يقضي بدفع المبلغ عبر شيكات مالية.

وفي سياق منفصل أوضح النقيب أبو طير إنهائهم لخلاف ثاني بقيمة "5" آلاف شيكل بين كلاً من ( م.ق ) و ( س.د ) نتيجة تجارة مستلزمات طبية وبيطرية بينها، حيث تم الاتفاق بينهما في مكتب الشكاوى على تقسيط المبلغ على عدة دفعات شهرية متتالية.