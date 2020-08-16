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الزراعة تبدأ بجوالات ميدانية على مربي النحل بالقطاع

16 آب / أغسطس 2020 08:21

الزراعة تبدأ بجوالات ميدانية على مربي النحل بالقطاع
الزراعة تبدأ بجوالات ميدانية على مربي النحل بالقطاع

غزة- الرأي

 بدأ قسم النحل بدائرة الانتاج الحيواني بالادارة العامة للارشاد – بوزارة الزراعة بجولات ميدانية لمربي النحل في مختلف محافظات قطاع غزة،
ويأتي ذلك، ضمن خطة وضعتها الوزارة لحصر اعداد الخلايا والنحالين بقطاع غزة بهدف متابعة وضع النحل في قطاع غزة من حيث اعداده وارشاد النحالين ومساعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم مثل الامراض والظروف الجوية التي تؤثر على النحل.
وخلال الجولة تم اطلاع مربي النحل على الاساليب والطرق الحديثة التي تساهم في رفع انتاجية مناحلهم من العسل وتحسين طرق التربية،و جودة منتج العسل لتمكينة من المنافسة في السوق مع المنتجات المستوردة.

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