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الصحة: تحصيل مبالغ وإنهاء مئات القضايا للوزارة

16 آب / أغسطس 2020 08:34

الصحة: تحصيل مبالغ وإنهاء مئات القضايا للوزارة
الصحة: تحصيل مبالغ وإنهاء مئات القضايا للوزارة

غزة- الرأي

أحالت الوزارة 1041 قضية للنيابة العامة عن السنوات من 2012 وحتى 2016 لإلزام المواطنين الذين تلقوا خدمات صحية وعليهم التزامات مالية لتحصيل تلك المستحقات.

وأكد  سعيد البطة مدير عام الشئون القانونية أن الوزارة أحالت تلك القضايا سابقاً وتم انهاء وتسديد 179 قضية وتسديد قيمتها للإيراد العام وبقيمة 669550 شيكل وما زالت باقي القضايا متابعة من قبل النيابة العامة

ونوه البطة أنه تم كذلك تحصيل مبالغ عن طريق القضاء في ذمة بعض شركات التأمين لدى تلك الشركات بقيمة أكثر من مليون شيكل، وأكد صدور حكم حديثاً بمبلغ يزيد عن ميلون شيكل ضد إحدى شركات التأمين وسوف يتم اتخاذ اللازم بهذا الخصوص.

وأفاد أن الوزارة لن تتهاون في تحصيل أي حقوق في هذا الإطار موجهاً الشكر للنيابة العامة على جهودها في هذا السياق وكذلك الإدارة العامة للشئون المالية على تعاونها في إعداد الكشوفات والأرقام اللازمة بهذا الخصوص، وأكد على أهمية قيام متلقي الخدمة بدفع ما يترتب عليهم من التزامات تجنباً للمسائلة القانونية.

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