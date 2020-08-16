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الصحة تفتتح قسم العناية المكثفة في مستشفى شهداء الأقصى

16 آب / أغسطس 2020 08:41

الصحة تفتتح قسم العناية المكثفة في مستشفى شهداء الأقصى
الصحة تفتتح قسم العناية المكثفة في مستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الصحة  قسم العناية المركزة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى بسعة سريرية 5 أسرة  وسرير واحد عزل، وذلك بمشاركة وفد من الادارة العامة للمستشفيات ممثلة بمديرها العام د. عبد السلام صباح ،

من جهته، أفاد د. صباح أن هذا القسم مجهز بالكامل بأجهزة التنفس الصناعي الخاصة بالمواعيد، مؤكدا  دعمه الكامل للمستشفى على صعيد الكادر البشري وتدريبهم على الأجهزة اللازمة .

كما وأوضح مدير المستشفى د. كمال خطاب أن افتتاح القسم سيخفف من المعاناة عن السيدات ومواليدهن في المحافظة الوسطى ويعتبر إضافة نوعية في الخدمة المقدمة في المستشفى و يساعد بشكل كبير في إنقاذ حياة الأطفال.

وأضاف د.خطاب أن هذا القسم سيقدم خدمة متكاملة لحديثي الولادة مما يساهم بالتخفيف عن كاهل المستشفيات الأخرى في القطاع وأنهم سعداء جدا بهذا الإنجاز من ناحية تأدية الخدمة المقدمة في قسم الحضانة مما يحافظ على صحة وسلامة الأم وطفلها .

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