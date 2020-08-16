حرز الله يستقبل وفود المهنئين بتوليه منصب مديراً لتعليم شمال غزة

غزة-الرأي

واصل مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أ. أشرف حرز الله، ، استقبال وفود المهنئين بتولي مهام منصبه الجديد مديرا لمديرية شمال غزة.

حيث استقبل أ. حرز الله وفداً من الأخوات في الكتلة الإسلامية في شمال القطاع، ووفداً من التجمع الديمقراطي للمعلمين، ووفداً من وجهاء ومخاتير بلدة بيت لاهيا.

بدوره، رحب أ. حرز الله بالوفود المهنئة، مستعرضاً أمامهم سير العملية التعليمية في شمال غزة، في ضوء جائحة "كورونا" والإجراءات التي اتخذتها المديرية لضمان سلامة الطلبة والطواقم التدريسية والإدارية على حد سواء.

وتباحث أ. حرز الله مع الوفود، كيفية خدمة الطلبة وتعزيز العملية من خلال جملة من الأنشطة والفعاليات اللامنهجية التي تشكل رافداً مهما للنهوض بواقع الطلبة وتحسين مستوياتهم وقدراتهم.

من جانبها، تقدّمت الوفود بالتهنئة لمدير التعليم بتولي مهامه، معربه عن تقديرها لجهوده التربوية، متمنية له مزيداً من النجاح