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الصحة: إجراء عملية جراحية لاستئصال غضروف في الرقبة

16 آب / أغسطس 2020 09:02

الصحة: إجراء عملية جراحية لاستئصال غضروف في الرقبة
الصحة: إجراء عملية جراحية لاستئصال غضروف في الرقبة

غزة- الرأي

تمكن فريق طبي من جراحي المخ والأعصاب برئاسة د. محمود أبو خاطر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، في مجمع الشفاء الطبي من اجراء عملية جراحية صعبة لمريض يبلغ من العمر 32 عام ، عن طريق الميكروسكوب الجراحي والطاحونة الكهربائية التي تدور 130ألف لفة في الدقيقة الواحدة.

وأوضح د. أبو خاطر بأنهم تمكنوا من استئصال غضروفين للرقبة من الأمام ، وتم وضع مثبت للفقرات ، مشيراً إلى أن المريض كان يعاني من عدم الاتزان في المشي وعدم التحكم في عملية الاخراج، بالإضافة الى آلم شديدة في الفقرات العنقية مع امتداد وخذلان في الأكتاف والذراعين.

وبين أبو خاطر أنه ومن خلال صور الأشعة والرنين المغناطيسي تبين وجود غضروفين في المستوى الرابع والخامس والخامس والسادس مع ضغط حاد على النخاع الشوكي والأعصاب في نفس المستويين ، وبالفعل تم اجراء عملية جراحية عاجلة للمريض بعد ان تمت الموافقة على اجراء العملية من قبل المريض وذويه نظراً لصعوبتها وخطورتها ، مبيناً بأن اى خطأ أثناء العملية قد يؤدي الى شلل رباعي أو الوفاه .

بدوره أكد د. أبو خاطر أن العملية الجراحية  أعادت الأمل للمريض بالسير مجددا على الأقدام بدون معاناة معتبرا هذا النجاح تعزيزا لقدرات الطاقم الطبي وقدرته على انجاز اختراقات طبية في أصعب الحالات .

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