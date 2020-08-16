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مستشفى الهلال اإماراتي تعقد محاضرة علمية بعنوان "ضغط الحمل"

16 آب / أغسطس 2020 09:07

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غزة-الرأي

عقدت لجنة التعليم المستمر في مكتب التمريض بمستشفى الهلال الإماراتي  محاضرة علمية بعنوان "ضغط الحمل" والتي ألقتها كل من الحكيمةعلياء برهوم , والحكيمة فاتن الخطيب للمراجعات في العيادة الخارجية.
وقد تحدثت الحكيمتان خلال المحاضرة عن مفهوم ضغط الحمل وهو زيادة في ضغط الدم خلال فترة الحمل تتعدى 140/80 ، موضحتان أن أعراضه تتمثل في الصداع ،و تشوش في الرؤية وألم في المعدة ، وفي مرحلة حالات الارتفاع الشديد جدا قد تصل المريضة إلى مرحلة الخطر وهي التشنجات .
وأكدت الحكيمة الخطيب أن هناك عوامل ممكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل مثل التاريخ المرضي للعائلة وتناول الأملاح بكثرة ، والحمل بعد سن 35 ، والضغط النفسي والجسدي للحامل.
أما طرق الوقاية فقد شددت الحكيمة برهوم على أهمية الالتزام بالغذاء المتوازن وممارسة التمارين الرياضية والتقليل من الأملاح وضرورة متابعة الضغط وقياسه خلال فترة الحمل.

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