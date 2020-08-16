مستشفى الهلال اإماراتي تعقد محاضرة علمية بعنوان "ضغط الحمل"

غزة-الرأي

عقدت لجنة التعليم المستمر في مكتب التمريض بمستشفى الهلال الإماراتي محاضرة علمية بعنوان "ضغط الحمل" والتي ألقتها كل من الحكيمةعلياء برهوم , والحكيمة فاتن الخطيب للمراجعات في العيادة الخارجية.

وقد تحدثت الحكيمتان خلال المحاضرة عن مفهوم ضغط الحمل وهو زيادة في ضغط الدم خلال فترة الحمل تتعدى 140/80 ، موضحتان أن أعراضه تتمثل في الصداع ،و تشوش في الرؤية وألم في المعدة ، وفي مرحلة حالات الارتفاع الشديد جدا قد تصل المريضة إلى مرحلة الخطر وهي التشنجات .

وأكدت الحكيمة الخطيب أن هناك عوامل ممكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل مثل التاريخ المرضي للعائلة وتناول الأملاح بكثرة ، والحمل بعد سن 35 ، والضغط النفسي والجسدي للحامل.

أما طرق الوقاية فقد شددت الحكيمة برهوم على أهمية الالتزام بالغذاء المتوازن وممارسة التمارين الرياضية والتقليل من الأملاح وضرورة متابعة الضغط وقياسه خلال فترة الحمل.