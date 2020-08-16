حماس: استهداف الاحتلال المتظاهرين شرق غزة تجرؤ على الدم الفلسطيني

غزة- الرأي:

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن تعمد استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، وإصابة عدد منهم بالرصاص الحي، تجرؤ على الدم الفلسطيني، وجريمة تضاف إلى سجله الأسود بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة المحاصر.

وحمل برهوم في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذا التصعيد.

ووصف برهوم ما يقوم به المتظاهرون على السلك الزائل شرق قطاع غزة هو فعل شعبي مقاوم، وتأكيد أن شعبنا مصمم على خوض معركة كسر الحصار والعيش بكرامة بكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن.

وأكد المتحدث باسم حماس أن شعبنا لديه الحق المشروع في الدفاع عن حقوقه، ومقاومة الظلم والحصار بكل أدوات وأشكال النضال والكفاح، ما دام لم يتوقف العدوان وينتهِ الحصار.