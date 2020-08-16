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تعليم غرب غزة يستقبل وفدًا من أسرة المرحوم عمر الأغا

16 آب / أغسطس 2020 09:26

تعليم غرب غزة يستقبل وفدًا من أسرة عائلة المرحوم أ.عمر عودة الأغا
تعليم غرب غزة يستقبل وفدًا من أسرة عائلة المرحوم أ.عمر عودة الأغا

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي وفداً من أسرة عائلة المرحوم الأستاذ عمر عودة الأغا، تمثل في المهندس رماّح عمر الأغا، وأ.ضياء الأغا .

ورحب د. أبو علي بالوفد، وثمن جهود عائلة الأغا وأسرة المرحوم التي قدمت الكثير وساندت العملية التعليمية من خلال رعاية أبنائهم والاهتمام بهم مما يساهم في تقدمهم التعليمي.

وتحدث مدير التعليم عن المربي الفاضل المرحوم الأستاذ عمر الأغا وعن الهمّة العالية التي كان يسير بها بين طلبته ومعلميه، والنموذج الفريد في العطاء والعمل المتفاني، والقائد التربوي المؤازر والمُساند لمسيرة التربية والتعليم.

بدوره عبر الوفد عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم غرب غزة وخص بالذكر الإدارة الحكيمة للمديرية برئاسة د. أبو علي، وتلمسه احتياجات الطلبة والعمل على تلبيتها.

وقدم الوفد درعاً تكريماً للدكتور عبد القادر أبوعلي لبذله المتفاني وعطائه المستمر في خدمة العلم والمعرفة.

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