وفد من تعليم شرق غزة يتفقد عدة مدارس بالمديرية

غزة-الرأي

تفقد أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة يرافقه د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ،م. حاتم غيث مدير دائرة الأبنية في وزارة التربية والتعليم العالى ،أ. خضر مقداس رئيس قسم الخدمات والأرشيف في المديرية ، عدة مدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية فيها.

وشملت جولة المتابعة كل من مدرسة بدر الأساسية "أ "للبنات، مدرسة شهداء الشجاعية الثانوية للبنين، مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة ،مدرسة شهداء الزيتون الثانوية "أ وب" للبنين، مدرسة المجدل الأساسية "ب"للبنات ،مدرسة الزيتون الأساسية "ب"المشتركة ،مدرسة صفد الأساسية "ب"للبنات"

وكان في استقبال وفد المديرية والوزارة مديري ومديرات المدارس والهيئة التدريسية فيها.

وأشاد أ.نور الدين بانضباط العملية التعليمية في المدارس وسيرها بشكل منتظم ، مقدماً شكره لطواقم المعلمين لدورهم الكبير.

وحث أ. نور الدين الطلبة ببذل المزيد من الجهد للحصول على الدرجات العليا ، مطالبهم بإلتزام اجراءات الوقاية والسلامية الصحية من فيروس كورونا خلال دراستهم وفقاً للارشادات التي تصلهم.