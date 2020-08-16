تعليم شرق غزة يناقش مع المشرفين ترتيبات العام الدراسي الجديد

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ,اجتماعا مع مشرفيها ومشرفاتها لمناقشة ترتيبات العام الدراسي الجديد 2020/2021 وعدة قضايا تربوية أخري.

وحضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي , أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة , أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية , د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية , أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي.

وهنأ أ. نور الدين المشرفين والمشرفات ببدء العام الدراسي الجديد , مثمناً دورهم الكبير في متابعة الطلبة والمعلمين خلال الفصول التعليمية السابقة .

وأكد أ. نور الدين أن المشرف التربوي يمثل المديرية في كل زياراته الميدانية , مطالباً الشمرفين بمتابعة الخطط الفصلية للمعلمين ومراعاة تنفيذها بالوقت المحدد.

وأوضح مدير التعليم خلال حديثة بأهم البرامج والأنشطة التي وضعتها المديرية والتي يتابعها المشرفين منها مسابقة الإملاء ومسابقة أعراس القراءة , مضيفاً أن لها بصمة واضحة في تعزيز المعرفة لدي الطلبة .

من جانبه أشاد أ.أبو زعيتر بدور المشرفين في تواجدهم الدائم في كافة الأنشطة التي تقوم بها المدارس من الدروس التوضيحة والمعارض ’داعياً إلي المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة تعليمية.

بدوره بين الشيخ خليل إلي أن للإشراف دور مهم في تطوير العملية التعليمية , مضيفاً أن لدي الدائرة الفنية الخطط الشهرية التي تهدف الي تجويد العملية التربوية .

وفي نهاية الاجتماع فُتح باب النقاش حول عدد من النقاط و الاستماع إلى ملاحظات المشرفين والإجابة عليها.