بلدية غزة تعقد لقاء لمناقشه تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الصابرين

غزة-الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاورياً لمناقشة مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الصابرين بحي الرمال الشمالي، ضمن جهود البلدية لتعزيز العمل التشاركي مع المواطنين .

وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي مروان الغول، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ورئيس لجنة حي الرمال الشمالي د. عماد الأعرج، وممثل صندوق تطوير وإقراض البلديات م. محمد أبو شعبان، ولفيف من أهالي المنطقة .

وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وأليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في تحسين البنية التحتية وحل مشاكل المنطقة .

وأكدو اهمية التعاون بين البلدية وأهالي المنطقة لحل أي مشاكل قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ .

يذكر أن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الصابرين تبلغ تكاليف الإجمالية نحو 405 ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإرقرا ض البلديات، وتشمل تركيب شبكات مياه وصرف صحي وإنار جديدة، وعمل البنية التحتية للشارع وتبليطه، وأعمال دهان للأرصفة والإشارات المرورية .