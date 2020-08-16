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الأسرى والمحررين : اسير من غزة يدخل عامه الخامس عشر فى سجون الاحتلال

16 آب / أغسطس 2020 10:58

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غزة-الرأي

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن الأسير ياسر محمد "أبو دقة" (33 عاماً)؛ من بلدة عبسان الكبيرة بمحافظة خان يونس، أنهى عامه الرابع عشر على التوالي في الأسر، ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال.

وأوضح حسين أبو دقة شقيق الأسير بأنه تم اعتقال ياسر بتاريخ 16-8-2006 شرق خانيونس بعد إصابته بقدمه وصدره، وأصدرت محكمة بئر السبع العسكرية حكماً بحقه بالسجن لمدة (27 عاماً)، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وأضاف شقيقه بأن ياسر تعرض من قبل ادارة سجن نفحة لعقوبات قاسية وتم نقله من أقسام السجن الى زنازين العزل الانفرادي ومنع من زيارة أهله، وحرمانه من الكانتينا، وفرض غرامة مالية، الى ان تم نقله الى سجن ريمون المتواجد فيه حالياً.

يذكر بأن والد الأسير توفي بتاريخ 18/4/2015م، بعد صراع طويل مع المرض وهو داخل الأسر دون أن يتمكن من وداعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

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