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" الأشغال "تبدأ دورة الاعتماد الثانية لمصانع الباطون والانترلوك والدهانات والألمنيوم

16 آب / أغسطس 2020 11:04

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غزة-الرأي

بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال الإدارة العامة للأبحاث والدراسات والتطوير – دائرة ضبط الجودة بالتجهيز لدورة الاعتماد والتصنيف الثانية لمصانع الباطون والانترلوك والدهانات والألمونيوم للعام 2020م، حيث يتطلب تجهيز ملفات المصانع للحصول على شهادات الاعتماد والتصنيف الجديدة .

وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان على ضرورة حصول المصانع والشركات المنتجة للمواد الإنشائية على الحصول على شهادات الجودة وضبط الاعتماد وفقا للأصول القانونية.

وفي الصدد ذاته ،قامت دائرة ضبط الجودة بوزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ عدد من الزيارات الرقابية للمصانع انتاج الباطون والحلقات الخرسانية "المناهل" ومصانع الانترلوك ومصانع الدهانات والألمنيوم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارات تتم بصورة دورية للمصانع للتأكد من التزامها بالمواصفات الفنية وفقا للأنظمة المتبعة حسب المواصفات الفلسطينية.

هذا وتقوم الوزارة بالعمل على اعتماد المصانع على فترتين خلال العام للمصانع العاملة في قطاع غزة من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وقامت الفرق الهندسية والفنية في دائرة ضبط الجودة بأخذ عدد من العينات اللازمة  من المصانع من أجل إجراء عملية فحص لها ومقارنتها بالمواصفات الفلسطينية من أجل اعتماد تصنيفها حسب المواصفات الفلسطينية المعتمدة لدى الوزارة

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