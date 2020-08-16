النيابة تنفذ برنامج قياس رضا متلقي الخدمة بمراكز الاستقبال

نفّذت النيابة العامة برنامج قياس رضا متلقي الخدمة في مراكز الاستقبال والمتابعة بأروقة ودوائر النيابة العامة في المحافظات، عبر تعبئة استبانة من المتعاملين ( المواطنين- المحامين- والحقوقيين ) بعيّنات عشوائية، ضمن سياسة ونهج الباب المفتوح وتَبنّي النيابة العامة تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين، وبناء الثقة بمنظومة العدالة والقضاء.



وأكد مدير شؤون الموظفين محمد عبد الرحمن، على إيمان النيابة العامة بالشراكة والانفتاح على كافة متلقي الخدمات العدلية من المراجعين يومياً، وتقييم خدمات الموظفين لهم، واكتشاف الاحتياجات والملاحظات التي تُحقق أقصي قدر ممكن من الرضا وتُعزز ثقتهم بمنظومة العدالة، موضحاً ترجمة مُخرجات الاستبانة إلى برامج وخطط ومشاريع، تُطور جودة الأداء، وتُسهم بالارتقاء والنهوض بمؤسسات العدالة.



وبيّن أ.عبد الرحمن، التعاون مع جهات مستقلة خارجية في تنفيذ برنامج الاستبانة، واستطلاع آراء متلقي الخدمة، وتشكيل فريق من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ووحدة التخطيط لتصميم الاستبانة، وتوزيعها، وتحليل نتائجها، والاستفادة القصوى من مخرجاتها بالشراكة مع جهات خارجية؛ لتحقيق المصداقية والنزاهة والشفافية.





