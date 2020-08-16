وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستقبل وفدًا من جمعية "التوفيق التعاونية" لصيادي الأسماك وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستعرض برامج وخدمات الإدارة العامة للتدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات مكثفة على تجار الاعلاف ومزارع الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تنفذ برنامج قياس رضا متلقي الخدمة بمراكز الاستقبال وكالة الرأي الفلسطينية توصيات بمعاقبة المخالفين لشروط السلامة بأماكن تعبئة الغاز وكالة الرأي الفلسطينية واعد تحذر من تصفية الشيخ رائد صلاح وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال "تبدأ دورة الاعتماد الثانية لمصانع الباطون والانترلوك والدهانات والألمنيوم وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى والمحررين : اسير من غزة يدخل عامه الخامس عشر فى سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاء لمناقشه تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الصابرين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف أراضي ويشق طريقاً استيطانياً في طولكرم
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تنفذ جولات مكثفة على تجار الاعلاف ومزارع الدواجن

16 آب / أغسطس 2020 11:54

1
1

غزة-الرأي

قامت دائرة الإنتاج الحيواني بالتعاون مع لجنة متابعة الاعلاف بوزارة الزراعة، بجولات ميدانية مكثفة على مستودعات، ومخازن مستوردي وتجار الاعلاف في قطاع غزة. ويأتي ذلك لمتابعة الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم عمل قطاع الأعلاف وفحص ومتابعة جودة الاعلاف المستوردة الى القطاع ومدى مطابقتها للشروط الفنية التي وضعتها الوزارة.
وأكدت الزراعة أن ذلك يأتي دعماً لمربي الثروة الحيوانية بتوفير أفضل مدخلات الإنتاج لهم.
وفي السياق ذاته قامت دائرة الانتاج الحيوني بجولات ميدانية إرشادية على مزارع الدواجن في مختلف مناطق قطاع غزة لتقديم الارشادات اللازمة ومتابعة بعض الشكاوى التي تصل الوزارة ومعالجتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

واعد تحذر من تصفية الشيخ رائد صلاح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟