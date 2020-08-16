الزراعة تنفذ جولات مكثفة على تجار الاعلاف ومزارع الدواجن

غزة-الرأي

قامت دائرة الإنتاج الحيواني بالتعاون مع لجنة متابعة الاعلاف بوزارة الزراعة، بجولات ميدانية مكثفة على مستودعات، ومخازن مستوردي وتجار الاعلاف في قطاع غزة. ويأتي ذلك لمتابعة الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم عمل قطاع الأعلاف وفحص ومتابعة جودة الاعلاف المستوردة الى القطاع ومدى مطابقتها للشروط الفنية التي وضعتها الوزارة.

وأكدت الزراعة أن ذلك يأتي دعماً لمربي الثروة الحيوانية بتوفير أفضل مدخلات الإنتاج لهم.

وفي السياق ذاته قامت دائرة الانتاج الحيوني بجولات ميدانية إرشادية على مزارع الدواجن في مختلف مناطق قطاع غزة لتقديم الارشادات اللازمة ومتابعة بعض الشكاوى التي تصل الوزارة ومعالجتها.