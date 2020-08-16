وزارة العمل تستعرض برامج وخدمات الإدارة العامة للتدريب المهني

غزة- الرأي

استعرضت وزارة العمل في غزة، اليوم الأحد البرامج والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب المهني بالوزارة.

وقال مدير دائرة المتابعة والإشراف الفني بالوزارة أحمد النجار خلال برنامج لقاء مع مسئول، والذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة، إن رسالة الإدارة العامة للتدريب المهني هي المشاركة في إعداد الموارد البشرية وبخاصة فئة العامل بمختلف مستوياته وذلك عن طريق تدريب الداخلين الجدد ورفع كفاءة العمال الممارسين بإلحاقهم في دورات مهنية منظمة، والمساهمة في تنظيم العمل المهني بشقيه، تصنيف الكوادر البشرية وتصنيف مواقع العمل في الدولة.

وأضاف النجار، أن 5 مراكز تتبع الإدارة العامة للتدريب المهني بها أكثر من 40 قسم لعدد 20 مهنة وتستوعب حوالي 1000 طالب في الدورات النظامية وأكثر من 1000 طالب تدريب مستمر في مجال تطبيقات الحاسوب والأجهزة الحديثة والالكترونيات.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتدريب المهني عملت على تحديث عدد من مكونات التدريب المهني ومنها إعادة تأهيل مراكز وأقسام وورش تدريب من خلال المشاريع الممولة من حيث العدد والأقسام والأجهزة ومستلزمات التدريب، لافتا أنه تم اعتماد منهجيات جديدة في التدريب، والعمل على تأهيل عدد من الكوادر تربويا وفنياً.

وبين النجار، أن من شروط الالتحاق أن يكون عمر المتدرب من عمر16 لغاية 25 عاماً تدريب نظامي، وأن التدريب المستمر يبدأ من عمر 20 لغاية 40، مبينا ان الشهادة الممنوحة دبلوم مهني بالإضافة إلى دورة مهنية، وأن التدريب مجاني لمدة عام تدريبي فصلين دراسيين للدورات النظامية، بالإضافة إلى العديد من الدورات القصيرة ضمن التدرب المستمر الذي يهدف رفع كفاءة الحرفيين وخريجي الجامعات.

وأوضح أن التخصصات حديثة ومتطورة كالطاقة الشمسية بدير البلح والتصوير والمونتاج في خان يونس وقطاع الانشاءات وأقسام التجميل والخياطة وقسم كهرباء السيارات وأقسام الألمونيوم، مشيرا بوجود التدريب عن بعد ومهارات حياتية ، وعقد دورات سلامة واسعافات أولية ودفاع مدني.

وذكر النجار، أن مهام الادارة العامة للتدريب المهني بالوزارة هي المشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لعملية تطوير الموارد البشرية في فلسطين بعامة ولعمليات التدريب المهني بخاصة، وتشكيل اللجان المنظمة والمساعدة في وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة المتعلقة بالتدريب المهني وتنفيذها.

وقال إن الإدارة العامة للتدريب المهني تعمل على توفير برامج تدريب مهني نوعية ومرتبطة باحتياجات سوق العمل الفلسطيني وذلك من خلال إدارة وتطوير مراكز التدريب المهني من ناحية الموارد المادية والموارد البشرية ومن خلال استخدام المناهج والمواد التعليمية اللازمة وتطويرها.

وبين النجار، أن الإدارة العامة للتدريب المهني تعلم على المساهمة في تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني بشكل منظم للمواطنين وطلبة المدارس الأساسية ومتدربي المراكز، وترخيص والاشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي للإدارة هو المساهمة في توفير الإحصاءات والمؤشرات عن سوق العمل واحتياجاته التدريبية ودراسة الكفاءة الخارجية لبرامج التدريب المهني، وذلك من خلال بناء علاقات عضوية مع العمال وأصحاب العمل، ومن خلال دراسات متابعة الخريجين وغيرها من الوسائل، وذلك لاستعلامات الباحثين وأصحاب القرار، والمساهمة في تنظيم العمل المهني من خلال تصنيف العمال وتصنيف مواقع العمل.

وشرح النجار الدور الرئيسي لمراكز التدريب المهني لوزارة العمل بمحافظات غزة، والتي أُنشئت في الستينيات من القرن الماضي في ظل الإدارة المصرية لقطاع غزة، وتطور مفهوم التدريب المهني في وقتنا الحالي، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة وضرورية للمجتمع المحلي للمراكز التدريبية، والتي تقدم خدمة التدريب المهني في خمسة عشر تخصص وذلك للمساهمة في حاجات السوق المحلي والمساهمة الفعالة في اعداد قوى عاملة مدربة قادرة على الاندماج في سوق العمل وتساهم في بناء الاقتصاد الوطني للمجتمع الفلسطيني.

وأكد أن رسالة مراكز التدريب المهني هي المساهمة في تطوير الموارد البشرية في فلسطين عن طريق تقديم خدمات تدريبية في تخصصات مهنية متنوعة وتقديم خدمات إرشادية مهنية وخدمات استشارية لأصحاب العمل والمساهمة في تنظيم العمل المهني ضمن منطقة عمل المركز.

وبين أن مهام مراكز التدريب المهني هي إعداد القوى العاملة بالتدريب في تخصصات مهنية متنوعة، وتقديم خدمات التوعية والتوجيه والإرشاد المهني لاستقطاب الراغبين في التدريب المهني واختيارهم لمهنهم حسب قدراتهم، والعمل على دراسة متابعة لخريجي المراكز ولاحتياجات سوق العمل في منطقة المركز، واجراء الاختبارات المهنية للراغبين في التصنيف ضمن تنظيم العمل المهني، وتقديم المنتجات المهنية والخدمات المهنية من خلال التدريب.