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وزارة العمل تستقبل وفدًا من جمعية "التوفيق التعاونية" لصيادي الأسماك

16 آب / أغسطس 2020 12:03

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غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، وفدًا من جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك.
وناقش مدير الهيئة أ.نبيل المبحوح، و أ.محمود اصليح رئيس قسم الرقابة والتدقيق في هيئة العمل التعاوني مع وفد الجمعية، أوضاعها الإدارية والمالية، والخطوات اللازمة للإعداد للانتخابات المزمع عقدها في بداية سبتمبر القادم.
جدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.
كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.
وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.

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