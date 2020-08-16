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سلطة الاراضى تعلن عن بدء عملية احصاء وحصر " ارض المحلول "

16 آب / أغسطس 2020 12:07

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غزة-الرأي

اعنلت سلطة الأراضي الفلسطينية عن بدء عملية إحصاء وحصر *ما يعرف بأرض المحلول* الواقعة في القطع التالية:
(642.643.644.645.682.683.674.675) من أراضي مدينة غزة مهيبه بجميع المواطنين ومن لديه ادعاء على هذه الأراضي التوجه إلى:
لجنة أهالي حي الزيتون جنوب مسجد الشافعي-عسقولة واحضار صورة عن جميع الأوراق الخاصة بالأرض وصورة عن بطاقة الهوية
وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/8/18م وحتى  يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8م من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً ما عدا أيام السبت والجمعة من كل أسبوع.
جدير بالذكر ، أن هذا الإحصاء لا يعني تثبيت ملكية أو التسجيل باسم المدعي.

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