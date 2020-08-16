سلطة الاراضى تعلن عن بدء عملية احصاء وحصر " ارض المحلول "

غزة-الرأي

اعنلت سلطة الأراضي الفلسطينية عن بدء عملية إحصاء وحصر *ما يعرف بأرض المحلول* الواقعة في القطع التالية:

(642.643.644.645.682.683.674.675) من أراضي مدينة غزة مهيبه بجميع المواطنين ومن لديه ادعاء على هذه الأراضي التوجه إلى:

لجنة أهالي حي الزيتون جنوب مسجد الشافعي-عسقولة واحضار صورة عن جميع الأوراق الخاصة بالأرض وصورة عن بطاقة الهوية

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/8/18م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8م من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً ما عدا أيام السبت والجمعة من كل أسبوع.

جدير بالذكر ، أن هذا الإحصاء لا يعني تثبيت ملكية أو التسجيل باسم المدعي.