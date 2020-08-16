قسم التخطيط التربوي بتعليم خان يونس ينجز ما يزيد عن 1500 معاملة

غزة-الرأي

أنجز قسم التخطيط التربوي بمديرية التربية والتعليم بخان يونس منذ بداية العام الدراسي 2020- 2021 ما يزيد عن 1500 معاملة إدارية مختلفة.

وأوضحت أ. نضال أبو الحصين رئيس قسم التخطيط بالمديرية أن المعاملات التي تم إنجازها تنوعت ما بين نقل لوائي من وإلى مدارس المديرية، كذلك النقل من مدارس وكالة غوث اللاجئين ومن المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية والعكس، كذلك إعادة قيد الطلبة بالإضافة إلى دمج الحالات الخاصة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية.

كما وانتهى القسم من تجهيز المدارس لاستقبال الطلبة من خلال التشكيل والتشعيب والعمل على حل الإشكالات الخاصة بزيادة الكثافة الصفية المرتفعة بالمدارس، وتحديد العجز والفائض ورفع الملاحظات إلى الإدارة للعمل على توفير الشواغر.