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بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 244 خط وتركب 1100 م شبكة مياه جديدة

16 آب / أغسطس 2020 12:18

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غزة-الرأي

تمكنت طواقم شعبة صيانة شبكات المياه التابعة لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لـ(244) خط مياه، بالإضافة إلى تمديد (13) شبكة مياه جديدة بطول (1100) متراً ، وذلك في عدد من أحياء وشوارع المدينة  خلال شهر يوليو الماضي.

وتم إلى جانب ما سبق صيانة (13) خط صرف صحي وعمل ما يلزم بشأنها وتركيب (6) شبكات جديدة بطول (430) متراً لخدمة المواطنين.

تم استقبال ما يزيد عن (43) طلبًا للمواطنين من خلال مركز خدمات الجمهور ووحدة الإشارة الميدانية وتم عمل ما يلزم بشأن تلك الطلبات والشكاوى.

ويأتي تنفيذ تلك الأعمال في إطار تعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها بالشكل المطلوب

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