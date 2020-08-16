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ضمن مخيم شباب ورياضيي الأمة الإلكتروني للتضامن مع القدس وفلسطين

"العقيلي" يؤكد على دور الشباب والرياضة في التضامن مع القضية الفلسطينية

16 آب / أغسطس 2020 12:45

"العقيلي" يؤكد على دور الشباب والرياضة في التضامن مع القضية الفلسطينية

غزة- الرأي

أكد جمال العقيلي مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب والرياضيين في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة شباب فلسطين في مواجهة التحديات وممارسات الاحتلال الصهيوني وفضح جرائم الاحتلال.
وذلك خلال مداخلة لجمال العقيلي صباح اليوم الأحد، عبر تطبيق zoom ضمن فعاليات "مخيم شباب ورياضي  الأمة الإلكتروني للتضامن مع القدس وفلسطين" الذي أطلقه "الإئتلاف العالمي للشباب والرياضة للتضامن مع القدس وفلسطين" ويستمر على مدى 4 أيام عبر تطبيق zoom بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً من مختلف الدول العربية والإسلامية دعماً للقضية الفلسطينية والقدس.
وتناول العقيلي تاريخ الرياضة الفلسطينية وإنجازاتها والتحديات التي واجهتها بفعل الاحتلال، والاستهداف والجرائم التي تعرض لها الرياضيون والتي أسفرت عن ارتقاء ٱلاف الشهداء والجرحى، واعتقال الٱلاف وتدمير الأندية والملاعب والصالات الرياضية، ومنع الرياضيين من السفر وحرمانهم من تمثيل فلسطين في المحافل الدولية والعربية.
وطالب خلال المداخلة شباب الأمة العربية والإسلامية بتعزيز التضامن ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث شكر كل الرياضيين والدول الإسلامية التي لا زالت ترفض التطبيع مع الصهاينة.
وكانت انطلقت أولى ورش العمل المتخصصة بعنوان حول: "رياضيون ضد التطبيع" بمشاركة مدير تنسيقية مناهضة الصهيونية والتطبيع أ.أنس ابراهيم ومدير المؤسسة الفلسطيية للشباب والرياضة أ. خليل العلي. 
العلي.
ويشرف على المخيم لجنة منظمة مؤلفة من: رئيس "الإئتلاف العالمي للشباب والرياضة للتضامن مع القدس وفلسطين" أحمد العطاونة ورئيس اللجنة الفنية منير بلغيث ونائب رئيس اللجنة الفنية ومسؤول اللجنة الإعلامية أيمن هواش وأعضاء اللجنة الفنية واللجنة التحضيرية للمخيم.
هذا وتنقل وقائع المؤتمر عبر صفحة الإئتلاف بالفيسبوك.

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