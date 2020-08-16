"الاقتصاد" تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني 155 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في محافظات قطاع غزة.

وضبطت الطواقم خلال جولاتها مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقمح مسوس وكاتشب وشاي لرسوبهم في الفحص المخبري وشامبو.

وحررت الطواقم 12 محضر ضبط بحق مخالفين لعدم التزامهم بمعايير الجودة وتاريخ الإنتاج والانتهاء والمواصفات الفلسطينية، إلى جانب محضر ضبط لمكتب صرافة لم يلتزم بقرار الوزارة لعام 2020 القاضي بعدم التمييز بصرف الدولار.

وسجلت الطواقم 26 محضر أتلاف لبضائع فاسدة منتهية الصلاحية كانت متواجدة داخل المحال والأسواق وتم التحفظ عليها.

وسلمت الطواقم اخطارات وتعهدات واستدعاءات لعدد من التجار والمحال لتصويب أوضاعهم داخل الوزارة واستكمال إجراءاتهم.

وحذرت الوزارة المحال والتجار من استغلال المواطنين وعرض منتجات منتهية الصلاحية لبيعها لهم .