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رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد سير العمل بوزارة المالية

16 آب / أغسطس 2020 02:01

غزة- الرأي

أجرى رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض ونائبه موسى السماك، اليوم الأحد، جولة تفقدية لوزارة المالية للاطلاع على سير العمل في الوزارة ومقارها المنتشرة في كافة محافظات القطاع، حيث تم زيارة المقر الرئيسي للوزارة، ومجمع الايرادات، والادارة العامة للبترول.

وكان في استقبال عوض وكيل وزارة المالية عوني الباشا والوكلاء المساعدون والمدراء العامون، حيث رحب الباشا بالوفد الزائر، مثمناً اهتمام الدكتور عوض بمتابعة كافة المرافق والمقرات الحكومية، وتوجيه ارشاداته لتحسين أداء العمل الحكومي، بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين.

من جهته، أكد عوض على دعمه الكامل لكل الجهود التي تخدم المواطنين، مثمنا جهود وزارة المالية والملحوظة في الحفاظ على المال العام وتحسين الايرادات وصرفها ضمن أوجه الصرف بكل نزاهة وشفافية، وبما لا يمس الفئات ذوي الدخل المحدود.

وشدد عوض خلال جولته التفقدية لمقار الوزارة على أن وزارة المالية مؤسسة سيادية ولها دور كبير وأساسي في العمل الحكومي، مؤكداً حرص الحكومة التام على تلبية كافة المتطلبات الأساسية لعمل الوزارة, والتي تساهم في تحسين الأداء والخدمات المقدمة للجمهور.

وعبر موظفو الوزارة عن سعادتهم بهذه الزيارة لما لها من دور كبير في المتابعة المستمرة والاطلاع على الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمكلفين في قطاع غزة .

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